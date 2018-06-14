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Агент 024

Жители «Востока-5» мучаются с мусорными контейнерами. Акима это не беспокоит

Перед заездом в микрорайон «Восток-5», рядом с городским театром и акимиатом Свердловского района, на внутримикрорайонной узкой дороге установили мусорные контейнеры. Жильцы соседнего дома (проспект Чуй, 30) просят убрать их на прежнее место.

«До ремонта дороги мусорные баки стояли в другом месте, а теперь их установили прямо на проезжей части у нашего дома. Мы неоднократно обращались в акимиат и МТУ, чтобы их убрали. Даже есть место — заасфальтированная площадка в нескольких метрах от баков. Недавно встречались с акимом, мы вновь ему сказали о проблеме. Он ответил, что этот вопрос его не касается. А люди должны жить рядом с мусоркой, откуда идет смрад, запахи, мухи и полнейшая антисанитария?» — возмущены они.

По словам жителей, в зарослях возле мусорки, рядом с театром и акимиатом, находится убежище бомжей, недалеко от него — еще одна стихийная мусорка.

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В мэрии отреагировали на жалобу читателя.
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