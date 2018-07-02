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Светофоры есть, регулирования нет. Бишкекчане жалуются на неработающие светофоры

В Бишкеке на пересечении Южной магистрали и улицы 7 Апреля покосился светофор. Об этом сообщили пользователи социальной сети Facebook.

Светофор не работает третий день. Более того, он покосился и может упасть на проезжую часть.

Пользователи также интересуются, почему до сих пор не включен светофор, установленный на Южной магистрали напротив парка «Асанбай».

Ранее в ГУОБДД МВД КР ИА «24.kg» рассказали, что перекресток является опасным. По просьбе жителей на нем установили светофор. Установка одного объекта обходится от 700 тысяч до 1,5 миллиона сомов.
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