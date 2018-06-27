03:46
USD 68.07
EUR 79.15
RUB 1.08
Агент 024

Не для детей. В 4-м микрорайоне Бишкека из игровой площадки сделали питейную

В 4-м микрорайоне Бишкека во дворе домов  № 45-47 на игровой площадке устраивают шумные посиделки до утра. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«На фотографиях видно детскую площадку, которую якобы построил акимиат Октябрьского района. С того момента во дворах домов мусор, бутылки, вечные посиделки до утра. Районная администрация и правоохранительные органы не работают. Лично сам проверял: из  десяти вызовов сотрудники милиции приехали однажды», — написал он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 694
Версия для печати
Материалы по теме
Не первый раз. На Пишпеке площадки для мусорных баков стоят пустыми
Огнеметом по мусору. Дрон приспособили для удаления мусора с ЛЭП
Нечем дышать. Жители Александровки жалуются на мусорный полигон
Мусорные контейнеры в «Востоке-5» в этом месяце переместят на площадку
Штрафы за выброс мусора в неположенном месте превысили 2 миллиона сомов
Кыргызстан утопает в отходах. Активисты призывают помочь с уборкой мусора
Еще несколько мусорных баков не установили на место. Теперь в «Кок-Джаре»
Бишкекчане просят установить решетки для сбора мусора в арыках
Куда делись баки? В мэрии усомнились в достоверности информации «агента 024»
В Бишкеке построили площадки для мусорных контейнеров, а о них самих забыли
Популярные новости
Акула пыталась напасть на&nbsp;бегемотов, но&nbsp;получила жесткий отпор Акула пыталась напасть на бегемотов, но получила жесткий отпор
Мгновения жизни. Каньоны Конорчека и&nbsp;нарынский Таш-Рабат Мгновения жизни. Каньоны Конорчека и нарынский Таш-Рабат
Футбольные болельщики готовы стоять в&nbsp;очереди, чтобы попасть в&nbsp;Мавзолей Ленина Футбольные болельщики готовы стоять в очереди, чтобы попасть в Мавзолей Ленина
На&nbsp;улице Московской образовалась пробка На улице Московской образовалась пробка
Бизнес
Лето на&nbsp;высоких скоростях вместе с&nbsp;MegaCom Лето на высоких скоростях вместе с MegaCom
Избран председатель правления ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Избран председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»
Страхование как взаимная ответственность Страхование как взаимная ответственность
&laquo;Элдик S/M/L&raquo; от&nbsp;MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого «Элдик S/M/L» от MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого