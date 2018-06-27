Не для детей. В 4-м микрорайоне Бишкека из игровой площадки сделали питейную

В 4-м микрорайоне Бишкека во дворе домов № 45-47 на игровой площадке устраивают шумные посиделки до утра. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«На фотографиях видно детскую площадку, которую якобы построил акимиат Октябрьского района. С того момента во дворах домов мусор, бутылки, вечные посиделки до утра. Районная администрация и правоохранительные органы не работают. Лично сам проверял: из десяти вызовов сотрудники милиции приехали однажды», — написал он.

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