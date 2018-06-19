Из-за ремонта автомобильное движение на пересечении проспекта Чуй с улицей Шабдана Баатыра практически парализовано. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.
По их данным, на прошлой неделе закрыли одну полосу движения на проспекте Чуй за улицей Шабдана Баатыра. В итоге нормальный проезд остался только по одной стороне. Часть улицы и проспекта Чуй закрыты на ремонт второй месяц. В итоге здесь образуются огромные пробки.
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