Из-за ремонта автомобильное движение на пересечении проспекта Чуй с улицей Шабдана Баатыра практически парализовано. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

По их данным, на прошлой неделе закрыли одну полосу движения на проспекте Чуй за улицей Шабдана Баатыра. В итоге нормальный проезд остался только по одной стороне. Часть улицы и проспекта Чуй закрыты на ремонт второй месяц. В итоге здесь образуются огромные пробки.

«Вчера стояли в пробке почти час. Вереница машин растянулась от улицы Т.Айтматова практически до ТЭЦ. На перекрестке был регулировщик, который пытался наладить движение, но без толку. Из-за перекрытых дорог проехать невозможно. Мы понимаем, что ремонт дорог нужен, но почему создают такие неудобства? Неужели нельзя было как-то продумать этот вопрос?» — спрашивают читатели.

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