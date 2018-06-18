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Агент 024

Мусорные контейнеры в «Востоке-5» в этом месяце переместят на площадку

Мусорные контейнеры в «Востоке-5» на дороге стоят временно. По завершении строительства площадки их установят на ней.

В мэрии отреагировали на жалобу читателя о том, что перед заездом в микрорайон «Восток-5», рядом с Городским театром и акимиатом Свердловского района, на узкой дороге установили мусорные контейнеры.

«После завершения ремонта подрядная организация передвинет контейнеры на заасфальтированную мусорную площадку. Основу площадки сделали ранней весной. По информации представителя подрядной организации, площадку доделают в этом месяце. По этим мусорным контейнерам в МТУ и муниципальную администрацию никто из жителей не обращался. Мусор вывозит по графику МП «Тазалык», — сообщили в муниципалитете.

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