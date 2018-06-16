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В столовой войсковой части в Балыкчи подают мясо с червями

В столовой войсковой части № 20636 в Балыкчи подают мясо с червями. Об этом в социальной сети Facebook написал пользователь Кутман Джумабаев.

По его словам, нарушения выявляют не впервые, но мер не принимают. «На окороке нашли червей. Повар Жылдыз Курманова, когда в прошлый раз сняли на видео, откупилась. Санэпидстанция не проверяет или же берет деньги и глаза закрывает. Кто за всем следит? Почему не проверяют? Сколько нужно доказательств, чтобы  люди понесли наказание? Или если есть «крыша», можно кормить людей чем хочешь?» — возмутился Кутман Джумабаев.
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