В столовой войсковой части в Балыкчи подают мясо с червями

В столовой войсковой части № 20636 в Балыкчи подают мясо с червями. Об этом в социальной сети Facebook написал пользователь Кутман Джумабаев.

По его словам, нарушения выявляют не впервые, но мер не принимают. «На окороке нашли червей. Повар Жылдыз Курманова, когда в прошлый раз сняли на видео, откупилась. Санэпидстанция не проверяет или же берет деньги и глаза закрывает. Кто за всем следит? Почему не проверяют? Сколько нужно доказательств, чтобы люди понесли наказание? Или если есть «крыша», можно кормить людей чем хочешь?» — возмутился Кутман Джумабаев.