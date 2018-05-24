В кране после дождя грязная вода. Жители села Кара-Джигач жалуются

После дождей из водопроводных кранов в домах жителей села Кара-Джигач Аламудунского района течет грязная вода. Читательница ИА «24.kg» прислала в редакцию видео.

«Сегодня был дождь, и из нашего крана идет грязная вода. В этой воде мы должны купать детей, поить их, готовить еду. Фильтры ставить бесполезно. Приходится покупать бутилированную воду», — рассказала она.

В райгосадминистрации Аламудунского района о данной проблеме знают.

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«Ведутся работы по подаче чистой воды. Но система в селе строилась при Союзе. Она каптажного принципа. Во время дождей происходит загрязнение. Сегодня из резервуара сбросили воду, чтобы его почистить», — пояснил ведущий специалист сектора экономики и аграрного развития райгосадминистрации Чингиз Мусуркулов.

По его словам, село вошло в проект «Ала-Тоо булагы», и будет произведена реконструкция. Однако точное время начала этих работ специалист не назвал. В следующем году в селе планируется бурение скважины.