В кране после дождя грязная вода. Жители села Кара-Джигач жалуются

После дождей из водопроводных кранов в домах жителей села Кара-Джигач Аламудунского района течет грязная вода. Читательница ИА «24.kg» прислала в редакцию видео.
«Сегодня был дождь, и из нашего крана идет грязная вода. В этой воде мы должны купать детей, поить их, готовить еду. Фильтры ставить бесполезно. Приходится покупать бутилированную воду», — рассказала она.
В райгосадминистрации Аламудунского района о данной проблеме знают.
«Ведутся работы по подаче чистой воды. Но система в селе строилась при Союзе. Она каптажного принципа. Во время дождей происходит загрязнение. Сегодня из резервуара сбросили воду, чтобы его почистить», — пояснил ведущий специалист сектора экономики и аграрного развития райгосадминистрации Чингиз Мусуркулов.
По его словам, село вошло в проект «Ала-Тоо булагы», и будет произведена реконструкция. Однако точное время начала этих работ специалист не назвал. В следующем году в селе планируется бурение скважины.