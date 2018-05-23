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В мэрии рассказали, кто дал добро на строительство в районе парка Панфилова

На улице Тоголока Молдо в районе парка Панфилова строят бизнес-центр. В мэрии прокомментировали сообщение Светланы Антроповой о возведении многоэтажного здания.

Со ссылкой на Бишкекглавархитектуру в ней сообщили, что земельный участок предоставили во временное пользование на 49 лет ОсОО «Холод» постановлением мэрии Бишкека от 05.03.2004 за № 198.

В 2017 году право пользования земельным участком на оставшийся срок выкупило ОсОО «Ливерпуль».

«Рассматриваемый земельный участок расположен в зоне сложившийся капитальной застройки центральной части города. Согласно генеральному плану развития территории и застройки Бишкека до 2025 года, территория определена под размещение городских общественных центров, многоэтажной жилой и общественной застройки», — отметили в БГА.

Эскиз объекта «Бизнес-центр» вместо «Кафе-ресторана» рассмотрен и одобрен на заседании Градсовета в апреле 2009 года.

В декабре 2009 года выдали АПУ (архитектурно-планировочное условие) на разработку проекта «Проектирование и строительство бизнес центра по улице Тоголока Молдо».

Размещение объекта одобрило Министерство культуры, информации и туризма в 2013 году согласно положительному заключению НИПИ «Кыргызреставрация».

Рабочий проект разработали в ОсОО «СК Елизавета» и согласовали с Бишкекглавархитектурой 18 сентября 2013 года. В ноябре 2013-го управление по выдаче разрешительных документов на строительство и экспертных заключений разрешило строительно-монтажные работы.

В марте 2014 года на основании предписания прокуратуры Бишкека о незамедлительном устранении нарушений закона управление отозвало архитектурно-разрешительную документацию (АПУ, согласованный проект, разрешение СМР), так как его выдали без согласования с уполномоченными органами.

Компания подала в суд. Исковые требования ОсОО «Ливерпуль» в части законности строения суды удовлетворили. На основании этих решений заказчик продолжил строительство.
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