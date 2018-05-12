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Агент 024

Мэрия объяснила, почему на площади Победы плохо организован полив

Пресс-служба мэрии Бишкека объяснила, почему на площади Победы плохо организован полив.

По информации МП «Бишкекзеленхоз» по данному участку, объяснили в ведомстве, прорвало трубу. Агроном Свердловского района МП «Бишкекзеленхоз» выехал на место и устранил неполадки.

Напомним, ранее читатель написал ИА «24.kg» о том, что на площади Победы в центре Бишкека плохо организован полив зеленых насаждений. «Не могу пройти мимо такого расточительного и бесхозяйственного отношения к воде. Уже во всем мире наладили капельное орошение, а у нас все еще льют воду на дорожки и асфальт. Целые пруды налили. Воды — по щиколотку, невозможно пройти. А рядом розы засыхают. И ведь рабочий-поливальщик рядом. Куда смотрит его руководство?» — написал он.

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