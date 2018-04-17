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Пешеходный мост через реку Ала-Арча ведет на проезжую часть

Пешеходный мост через реку Ала-Арча ведет на проезжую часть. Читатель ИА «24.kg» прислала фотографии.

«По этому мостику страшно переходить через речку: подняться и спуститься сможет далеко не каждый человек. С одной стороны ступени выводят на проезжую часть улицы Малдыбаева, по которой всегда движется много машин», — написала она.

На другой стороне реки, со стороны парка имени Ататюрка, начали строительство дороги и тротуара — идут подготовительные работы.

«Вдоль дороги вырубают кустарники и деревья из-за того, что будут расширять дорогу. Сотрудникам кафе, которое там расположено, сказали убрать зеленую изгородь, огораживающую заведение. С противоположной стороны речки, где ранее был сделан ремонт, количество деревьев тоже уменьшилось. Жителям двух микрорайонов негде гулять», — написала она.
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