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Агент 024
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (46)

Вдоль БЧК вырубили деревья, а сам канал превратили в свалку

По берегам БЧК срубили все деревья, а дно канала усеяно мусором. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил активист Александр Толмачев.

«Эти деревья были предназначены для укрепления береговой линии, а их все вырубили. Срубили каждое дерево. Ветки побросали в русло. Как могли спилить деревья?» — интересуется активист.

По его словам, в русле также устроили стихийную свалку, люди скидывают мусор. Все дно канала, в котором пока нет воды, закидано мусором.

«Данный отрезок находится вниз по Молодой Гвардии в сторону Пригородного. Сейчас в канал пускают по чуть-чуть воду,  все следы и мусор скроет вода», — написал он.

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