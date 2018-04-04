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Агент 024

На месте ресторана «Четыре сезона» в Дубовом парке построят новый

На месте ресторана «Четыре сезона» в Дубовом парке построят новый. В строительной компании-заказчике отреагировали на сообщение читателя, что ресторан портит вид в Дубовом парке.

«Проведена уборка территории, подстрижены газоны, внешний вид объекта приведен в рабочее состояние. При участии Бишкекглавархитектуры объявили архитектурный конкурс, выбрали победителя, разработали документацию, проект прошел экспертизу, получили разрешение на реконструкцию и в ближайшее время начнем работу», — отметил директор компании Рустам Воззохов.

По его словам, территорию ресторана и его этажность увеличивать не будут. Компания взяла на себя обязательство по благоустройству прилегающей территории Дубового парка до улицы Абдумомунова. 

Напомним, участок в Дубовом парке, на котором расположен ресторан, передали в аренду на 49 лет в 1997 году.
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