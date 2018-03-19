Незаконную парковку в Бишкеке на улице Тоголока Молдо уберут. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель главы Первомайского района Руслан Шарапов.
По его словам, районная администрация подтвердила, что парковка работает незаконно. В Бишкеке только на улице Шопокова и возле торгового центра «Таатан» организованы платные автостоянки.
Городские чиновники обещали, что сегодня знак платной парковки уберут. Владелец будет наказан.
Парковка на улице Тоголока Молдо считается гостевой и должна быть бесплатной.
Читатель прислал ИА «24.kg» фотографию знака платной парковки, который начал отклеиваться. За парковку взимают 20 сомов.