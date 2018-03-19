Незаконную парковку в Бишкеке на улице Тоголока Молдо уберут. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель главы Первомайского района Руслан Шарапов.

По его словам, районная администрация подтвердила, что парковка работает незаконно. В Бишкеке только на улице Шопокова и возле торгового центра «Таатан» организованы платные автостоянки.

Парковка на улице Тоголока Молдо считается гостевой и должна быть бесплатной.

Городские чиновники обещали, что сегодня знак платной парковки уберут. Владелец будет наказан.

Читатель прислал ИА «24.kg» фотографию знака платной парковки, который начал отклеиваться. За парковку взимают 20 сомов.