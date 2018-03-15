В Бишкеке незаконно организовали платную парковку

В Бишкеке организовали незаконную платную парковку возле торгового центра на улице Т.Молдо. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в столичной мэрии.

Читатель прислал фото платной парковки с подписью «У вас ус отклеился». Возле торгового центра организована гостевая стоянка, но знак платной парковки установлен самовольно. К тому же он уже начал отклеиваться. За парковку взимают 20 сомов.

В мэрии Бишкека обещали разобраться в ситуации и наказать нарушителей.

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