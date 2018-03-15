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Агент 024

Битва за стоянку. Мэрия на законных основаниях передала участок Бишкектеплосети

Мэрия на законных основаниях передала ОАО «Бишкектеплосеть» участок на улице Осмонкула, где располагается автостоянка. Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании.

В 2013 году ОАО «Бишкектеплосеть» обратилось в мэрию Бишкека с запросом о предоставлении земельного участка под строительство насосной станции тепловых сетей. Управление земельных ресурсов выделило участок на пересечении проспекта Чуй и улицы Осмонкула сроком на 49 лет.

23 июня 2017-го на основании договора Бишкектеплосеть получила удостоверение на право временного пользования земельным участком.

Однако в настоящее время там находится платная автостоянка. Согласно постановлению мэрии от 26 ноября 2002 года, участок выдали на пять лет Свердловскому районному совету филиала Союза водителей транспортных средств. Срок истек в 2007 году и не продлевался.

ОАО «Бишкектеплосеть» с сентября 2017 года неоднократно уведомляло пользователей автостоянки и Свердловский районный совет о необходимости освободить территорию для начала строительства. Генеральная прокуратура проводит проверку законности деятельности Свердловского районного совета — филиала Союза водителей транспортных средств по сбору денег и уплаты налогов.

Напомним, пользователь социальной сети Facebook Айжан Сатыбекова написала, что мэрия и Бишкектеплосеть хотят забрать землю, где расположена автостоянка.

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