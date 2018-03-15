Битва за стоянку. Мэрия на законных основаниях передала участок Бишкектеплосети

Мэрия на законных основаниях передала ОАО «Бишкектеплосеть» участок на улице Осмонкула, где располагается автостоянка. Об этом ИА «24.kg» сообщили в компании.

В 2013 году ОАО «Бишкектеплосеть» обратилось в мэрию Бишкека с запросом о предоставлении земельного участка под строительство насосной станции тепловых сетей. Управление земельных ресурсов выделило участок на пересечении проспекта Чуй и улицы Осмонкула сроком на 49 лет.

23 июня 2017-го на основании договора Бишкектеплосеть получила удостоверение на право временного пользования земельным участком.

Однако в настоящее время там находится платная автостоянка. Согласно постановлению мэрии от 26 ноября 2002 года, участок выдали на пять лет Свердловскому районному совету филиала Союза водителей транспортных средств. Срок истек в 2007 году и не продлевался.

ОАО «Бишкектеплосеть» с сентября 2017 года неоднократно уведомляло пользователей автостоянки и Свердловский районный совет о необходимости освободить территорию для начала строительства. Генеральная прокуратура проводит проверку законности деятельности Свердловского районного совета — филиала Союза водителей транспортных средств по сбору денег и уплаты налогов.

Напомним, пользователь социальной сети Facebook Айжан Сатыбекова написала, что мэрия и Бишкектеплосеть хотят забрать землю, где расположена автостоянка.

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