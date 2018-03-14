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Агент 024

Бишкекчане бьются за стоянку. Городские власти хотят забрать землю

Бишкекчане бьются за стоянку на улице Осмонкула. Мэрия и ОАО «Бишкектеплосеть» хотят забрать землю. Об этом в социальной сети Facebook написала пользователь Айжан Сатыбекова.

«Беспредел со стороны мэрии и теплосети. Пытаются осуществить рейдерский захват кооперативной стоянки по улице Осмонкула. Уже даже есть решение суда о том, чтобы оставить стоянку, но Бишкектеплосеть избивает сотрудников стоянки, срезают забор и пытаются разрушить навесы. Насосную станцию можно поставить на другой стороне речки, где ничем не занята территория, но почему-то мэрии и теплосети нужна наша стоянка, которая стоит уже около сорока лет», — написала Айжан Сатыбекова.

Сегодня перед въездом вывалили грунт, чтобы машины не заезжали. Как утверждает Айжан Сатыбекова, пожилого охранника избили.
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