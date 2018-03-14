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Агент 024

Реабилитация трассы Бишкек — Кара-Балта. Подрядчик устранил подтопление

По трассе Бишкек — Кара-Балта устранено подтопление территории из-за переноса арыка. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве транспорта и дорог в ответ на жалобу местных жителей.

По проекту предусмотрена замена существующей прямоугольной трубы с отверстием 1×1,5 метра в селе Петровка на новую с отверстием 0,8×0,8 метра.

В связи с расширением дороги и примыкающих к ней съездов проектом предусмотрены замена и перенос существующей трубы на 13 метров в сторону Бишкека. Во время строительства новой трубы и расширения дороги низовая часть старой трубы была засыпана, а новая не завершена. Весной это привело к скоплению воды.

22 февраля подрядчик China Railway № 5 в экстренном порядке расчистил половину старой трубы для пропуска воды. Проведена работа по откачке талых вод. Проблема с подтоплением решена.

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