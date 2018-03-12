При ремонте трассы Бишкек — Кара-Балта закопали арык МЧС, служащий для отвода воды. Дорожные службы начали устранять просчет.

Как рассказали ИА «24.kg» местные жители, еще до начала возведения насыпи они жаловались в сельскую управу, что подрядчик засыпал действующий арык и перенес его на другое место. Однако тогда их заверили, что это предусмотрено проектом.

С началом таяния снега и ледников в горах вода пошла по прежнему арыку, затопив окрестности. Дорожникам пришлось спешно раскапывать возведенную насыпь.

Напомним, осенью работы на трассе Бишкек — Кара-Балта приостановили. В некоторых домах из-за работы катка и перфоратора по стенам пошли трещины.

Генеральным подрядчиком является Сhina Railway №5.

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