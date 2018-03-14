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Агент 024

Мусор под мостом на улице Байтика Баатыра убрали

Мусор под мостом убран сотрудниками МП «Тазалык». Об этом  ИА «24.kg» сообщила пресс-служба мэрии города Бишкека.

В муниципалитете отметили, что сотрудник МП «Тазалык», за которым закреплен данный участок, накануне, 13 марта, вычистил газоны, собрал весь мусор в округе и сгреб в кучу. Но из-за дождя рабочие вывезли его только сегодня, 14 марта.

В мэрии попросили жителей и гостей столицы не бросать мусор и уважать труд сотрудников МП «Тазалык».

Напомним, о мусоре рассказала читательница ИА «24.kg».

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