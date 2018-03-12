Законна ли парковка в детской больнице в «Джале»? Отвечает Минздрав

В Минздраве отреагировали на публикацию ИА «24.kg» «Законно ли берут деньги за парковку в детской больнице в «Джале»?

«Все посетители приезжают на своих личных автомашинах, оставлять их на улице невозможно. Стоянка организована для порядка, а также беспрепятственного проезда автомашин скорой помощи и специальных служб. Иначе заезд в больницу был бы невозможен, заблокировали бы улицы Ахунбаева и Тыналиева», — отметили в Национальном центре охраны материнства и детства.

«Стоянка организована по согласованию с Фондом по управлению госимуществом. Там обеспечивается сохранность автомашин и поддерживается санитарное состояние территории. Изымается 10 сомов, выдаются квитанции, и деньги оприходуются в кассу», — добавили в НЦОМиД.

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