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Агент 024

Законно ли берут деньги за парковку в детской больнице в «Джале»?

На законных ли основаниях производят сбор за парковку в Национальном центре охраны материнства и детства, находящемя на улице Ахунбаева в микрорайоне «Джал»? Такой вопрос задал читатель ИА «24.kg».

«Есть ли договор с Управлением земельных ресурсов на аренду земли под организацию платной парковки и производится ли отчисление налогов? У парковщика нет никаких документов, подтверждающих законность сборов, кроме отрывных чеков. Также нет предупреждающих знаков о платной парковке», — говорится в сообщении.

«Это не муниципальная земля, а государственная. Значит, и спрашивать надо у Фонда госимущества или у Минздрава, а не у нас», — заметили в УЗР.

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