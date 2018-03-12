В переходе за Ленинской райадминистрацией нет освещения. Есть риск ДТП

В подземном переходе возле здания Ленинской райадминистрации не работает освещение: испортили вандалы. Об этом читатели сообщили на WhatsApp ИА «24.kg».
«Из-за отсутствия света поздно вечером людям страшно проходить через переход. А самые отчаянные перебегают дорогу через поток транспорта, что создает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.
Жители отметили, что можно решить вопрос с освещением и бороться с вандалами с помощью камер.
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