В переходе за Ленинской райадминистрацией нет освещения. Есть риск ДТП

В подземном переходе возле здания Ленинской райадминистрации не работает освещение: испортили вандалы. Об этом читатели сообщили на WhatsApp ИА «24.kg».

«Из-за отсутствия света поздно вечером людям страшно проходить через переход. А самые отчаянные перебегают дорогу через поток транспорта, что создает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

Жители отметили, что можно решить вопрос с освещением и бороться с вандалами с помощью камер.

По словам этих же читателей, позади здания акимиата Ленинского района есть мост на улице Рыскулова. «Рядом лужа, которая никогда не высохнет из-за стоящей там колонки с водой, где постоянно набирают воду местные жители. Летом люди перепрыгивают лужу, а зимой там образуется гололед, из-за чего люди идут по дороге, а не по тротуару моста. Все это доставляет неудобства и также создает риск ДТП», — написали они.

Фото читателя. Мост по Рыскулова

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