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Агент 024

За Ленинским акимиатом образовалась свалка

«На территории, относящейся к Ленинскому акимиату Бишкека, не убирают вообще: свалка, грязь, старый строймусор, старые и новые мусорные баки вперемежку, антисанитария полная», — сообщил ИА «24.kg» читатель.

«Рядом, в 5-10 метрах, жилые дома. Пожалуйста, примите меры. Надо полностью убрать территорию от мусора, разровнять землю бульдозером, а то там холмы старого мусора заросшие, засыпать гравием ямы», — написал бишкекчанин.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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