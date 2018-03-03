Мэрия Бишкека обещает устранить недоделки тротуаров и арыков с потеплением

Мэрия Бишкека обещает устранить недоделки тротуаров и арыков, которых сообщают «агенты 024», как только в городе установится теплая погода. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

В частности, читатели ИА «24.kg» сообщили, что после ремонта дороги на улице Щербакова вода из арыка не уходит. «По информации Управления капитального строительства мэрии, в связи с наступлением холодов реконструкцию улицы Шербакова в прошлом году приостановили. С наступлением благоприятных погодных условий строительные работы возобновятся», — отметили в пресс-службе.

«По рабочему проекту есть уклон ирригационных сетей с восточной стороны улицы, поэтому на данном участке скапливается вода. Городские службы установят ирригационные лотки длиной 50-60 метров», — пояснили в пресс-службе.

Фото читателя ИА «24.kg». Затопленный тротуар на улице Киевской

Отреагировали в мэрии и на сообщение «агента 024», который написал , что тротуары на улице Киевской после реконструкции дороги во время дождя становятся непроходимыми.

Пресс-служба мэрии сообщила со ссылкой на МП «Бишкекасфальтсервис», что с наступлением благоприятных погодных условий данный дефект устранят.

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