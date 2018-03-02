Автомобили паркуют уже даже перед памятниками государственным деятелям. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«В стоянку превратили Аллею государственных деятелей в Дубовом парке. На площади перед Министерством культуры, информации и туризма вольготно себя чувствуют не пешеходы, а машины. Хотя эта территория предназначена для прогулок горожан. Автомобили ставят даже перед памятниками», — возмущается читатель ИА «24.kg».

Министерство культуры не единственное ведомство, територия перед которым стала стоянкой. Подобная картина наблюдается и перед Министерством экономики, и Государственной налоговой службой.

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