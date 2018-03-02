Уважать труд сотрудников «Тазалыка» просят в мэрии Бишкека

В пресс-службе мэрии города Бишкека отреагировали на недовольство читателя ИА «24.kg» работой муниципального предприятия «Тазалык».

В частности, бишкекчанин пожаловался на свалку мусора в районе «Кызыл-Аскера» по улице Шуш-Тубе на пересечении с Обской.

«Внутри каждого квартала вывоз ТБО производится подворовым методом сотрудниками МП «Тазалык» согласно графику. Жители должны дождаться машину и сдать мусор, но зачастую они образуют стихийные свалки через каждые пять метров. Так и произошло в «Кызыл-Аскере». Вывоз на данном участке производится каждую среду», — отметили в мэрии.

«Стихийную свалку, организованную жителями, убрали. Оставшуюся виноградную лозу (не относится к твердым бытовым отходам) также вывезли в порядке исключения. Ее в спецтехнику грузить нельзя, такого рода мусор вывозится на самосвале. Убедительная просьба ко всем жителям: лозу, ветки, строймусор, золу складировать возле дома и отправлять заявку в МП «Тазалык» для вывоза на специальной технике. Заявку можно оставить по номеру 0(555)827-028. Также убедительная просьба соблюдать график и уважать труд сотрудников МП «Тазалык», — добавили в муниципалитете.

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