Что строят в Бишкеке в парковой зоне на Баялинова?

В Бишкеке в парковой зоне на улице Баялинова (бывшая Ленинградская) начали строительные работы. Об этом сообщили читатели ИА «24.kg».

«Несколько лет назад тут хотели построить большую мечеть, но позже выяснилось, что грунтовые воды близко. Парковая зона сейчас ограждена высоким забором. Частники что-то строят, постоянно заезжают и выезжают грузовые авто, работают экскаваторы. Там угробили тротуар и гробят асфальт, ближе к улице Турусбекова нет уже и дороги, эта часть улицы Баялинова выглядит как после бомбежки. В прошлом году даже ямочный ремонт не делали, видимо, уже не подлежит ремонту», — говорится в сообщении.«Парка уже нет, нет и тротуара, одна грязь по колено. Грязь машины растаскивают до улицы Ганди», — негодуют местные жители.

В столичной мэрии обещали уточнить, насколько законны строительные работы в парковой зоне.

ИА «24.kg» еще в 2011 году сообщало, что участок площадью 10,463 гектара предоставлен во временное пользование на 49 лет Общественному благотворительному фонду «Ихсан-Хайрия» под проектирование и строительство центральной мечети и культурного религиозного центра постановлением мэрии еще от 29 июня 2006-го. Строительство мечети одобрялось Градостроительным советом дважды — в феврале 2007-го и ноябре 2010-го. Однако в итоге для мечети отвели совсем другую территорию — на проспекте Жибек Жолу (в районе кинотеатра «Иссык-Куль»).

ОБФ «Ихсан-Хайрия» передал землю ОсОО «ВИП гарден инженер билдинг компани» под строительство гостевых домов.

В 2012 году прокуратура установила, что чиновники мэрии Бишкека выдали разрешение на строительство центральной мечети без проведения торгов.

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