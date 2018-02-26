Что строят в Бишкеке в парковой зоне на Баялинова?

В Бишкеке в парковой зоне на улице Баялинова (бывшая Ленинградская) начали строительные работы. Об этом сообщили читатели ИА «24.kg».
В столичной мэрии обещали уточнить, насколько законны строительные работы в парковой зоне.
ИА «24.kg» еще в 2011 году сообщало, что участок площадью 10,463 гектара предоставлен во временное пользование на 49 лет Общественному благотворительному фонду «Ихсан-Хайрия» под проектирование и строительство центральной мечети и культурного религиозного центра постановлением мэрии еще от 29 июня 2006-го. Строительство мечети одобрялось Градостроительным советом дважды — в феврале 2007-го и ноябре 2010-го. Однако в итоге для мечети отвели совсем другую территорию — на проспекте Жибек Жолу (в районе кинотеатра «Иссык-Куль»).
ОБФ «Ихсан-Хайрия» передал землю ОсОО «ВИП гарден инженер билдинг компани» под строительство гостевых домов.
В 2012 году прокуратура установила, что чиновники мэрии Бишкека выдали разрешение на строительство центральной мечети без проведения торгов.
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