Мгновения жизни. На берегу Нарына и лето Суусамыра

В прошлый раз мы путешествовали только по Иссык-Кульской области, заглянув в ее самые неизведанные уголки. Сегодня же разнообразим географию и постараемся охватить разные регионы нашего красивого Кыргызстана.

Начнем же с Бишкека. Он у нас не так часто попадает в объективы фотокамер читателей. Ситуацию исправляет Жумагуль Тентиева.

Фото Жумагуль Тентиевой. Закат в Бишкеке

Теперь немного отдалимся от столицы и посмотрим, что у нас есть в пригороде. Интересную фотографию прислал наш постоянный автор Орынбек Асилбаев по дороге в аэропорт «Манас».

Фото Орынбека Асилбаева. Мечеть по дороге в аэропорт «Манас»

Теперь взглянем в другую сторону, а именно на горы, которые так притягательны для жителей Бишкека в любое время года. Следующее фото сделала Анастасия Мокренко в 35 километрах от столицы.

Фото Анастасии Мокренко. В 35 километрах от Бишкека

Пока еще остаемся возле Бишкека и заглянем в ущелье Аламедин, в котором снимок сделал Эрлан Карипов. Как он сам признался, он является фотографом-любителем и любит снимать пейзажи разных стран.

Фото Эрлан Карипов. Ущелье Аламедин

Теперь же перенесемся в Таласскую область. А именно в ущелье Ур-Марал, расположенное в Бакай-Атинском районе. Именно там во время отдыха и снял видео наш читатель Айбек Султанов.

Сегодня нас немного побросает по республике, поэтому мы уж в Нарынской области. Среди фотографий читателей мы поместили и снимок нашего журналиста Анастасии Бенгард. Ну мы тоже много путешествуем, но не всегда фотографируем для каких-то материалов, часто просто для души.

И еще немного Нарына от нашего постоянного автора — Жусупбека Кулматова.

Фото Жусупбека Кулматова, Таш-Рабат, Ат-Башинский район, июль 2017 года

Погостив в Нарыне, отправимся на юг республики. И здесь, конечно, мимо красивейшей Суусамырской долины мы никак не проедем. Наталья Азарова запечатлела дорогу Ош — Бишкек за перевалом Тоо-Ашуу.

Фото Натальи Азаровой. Спуск в Суусамырскую долину

Еще же один наш постоянный автор Евгений прислал подборку летних фотографий самой долины. Разве она не прекрасна?

Задержимся немного на юге Кыргызстана и полюбуемся его красотами в исполнении читателей.

Фото Нурлана Шананова. Карагой, Ноокат, Ошская область

И еще добавим южного колорита от нашего читателя Наиля Халилова.

Вот и завершилось очередное небольшое путешествие по стране. Но мы уже готовимся к новому. Нам, как и читателям, есть еще чем удивить друг друга. Присоединяйтесь!

Читайте по теме Мгновения жизни. Неизведанные уголки Иссык-Куля Фото и видео можно присылать на нашу страничку в Facebook, на электронную почту info@24.kg или на редакционный номер WhatsApp — 0(555)312-024.

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