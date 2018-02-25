Мгновения жизни. На берегу Нарына и лето Суусамыра

В прошлый раз мы путешествовали только по Иссык-Кульской области, заглянув в ее самые неизведанные уголки. Сегодня же разнообразим географию и постараемся охватить разные регионы нашего красивого Кыргызстана.
Начнем же с Бишкека. Он у нас не так часто попадает в объективы фотокамер читателей. Ситуацию исправляет Жумагуль Тентиева.
Теперь немного отдалимся от столицы и посмотрим, что у нас есть в пригороде. Интересную фотографию прислал наш постоянный автор Орынбек Асилбаев по дороге в аэропорт «Манас».
Теперь взглянем в другую сторону, а именно на горы, которые так притягательны для жителей Бишкека в любое время года. Следующее фото сделала Анастасия Мокренко в
Пока еще остаемся возле Бишкека и заглянем в ущелье Аламедин, в котором снимок сделал Эрлан Карипов. Как он сам признался, он является фотографом-любителем и любит снимать пейзажи разных стран.
Теперь же перенесемся в Таласскую область. А именно в ущелье Ур-Марал, расположенное в Бакай-Атинском районе. Именно там во время отдыха и снял видео наш читатель Айбек Султанов.
Сегодня нас немного побросает по республике, поэтому мы уж в Нарынской области. Среди фотографий читателей мы поместили и снимок нашего журналиста Анастасии Бенгард. Ну мы тоже много путешествуем, но не всегда фотографируем для каких-то материалов, часто просто для души.
И еще немного Нарына от нашего постоянного автора — Жусупбека Кулматова.
Погостив в Нарыне, отправимся на юг республики. И здесь, конечно, мимо красивейшей Суусамырской долины мы никак не проедем. Наталья Азарова запечатлела дорогу Ош — Бишкек за перевалом Тоо-Ашуу.
Еще же один наш постоянный автор Евгений прислал подборку летних фотографий самой долины. Разве она не прекрасна?
И еще добавим южного колорита от нашего читателя Наиля Халилова.
Вот и завершилось очередное небольшое путешествие по стране. Но мы уже готовимся к новому. Нам, как и читателям, есть еще чем удивить друг друга. Присоединяйтесь!
Обязательно укажите автора снимка или видео и место, где они сделаны. Если с ним связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Мы по воскресеньям публикуем подборки самых интересных фотографий и видео наших читателей на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!