Мгновения жизни. Неизведанные уголки Иссык-Куля

Иссык-Куль является одним из тех самых популярных мест Кыргызстана, откуда присылают фотографии в редакцию ИА «24.kg» читатели. Но всегда удивляешь тому, насколько озеро и его окрестности прекрасны. Тем более наши авторы находят такие заповедные уголки, где вряд ли побывали даже многие кыргызстанцы.

В итоге в сегодняшней подборке будет много Иссык-Куля. Начнем же с фотографий, соответствующих времени года, которые прислал из поселка Пристань-Пржевальск Андрей Колесников.

А теперь перенесемся на другую сторону озера, к Балыкчи. Вид на горы, который открывается из города, запечатлела Жумагуль Тентиева.

Фото Жумагуль Тентиевой. Горы при въезде в город Балыкчи

Теперь вернемся немного назад и посетим известнейшее Григорьевское ущелье. Поможет нам в этом подборка фотографий от нашего постоянно автора — Орынбека Асилбаева.

Устали? Тогда немного отдохнем и насладимся вечерним озером в исполнении Индиры Макамбаевой.

Фото Индиры Макамбаевой. Иссык-кульский вечер

Продолжаем наше путешествие и заглянем в очень интересное место, которое нашел Павел Кратов. Находится оно на южном берегу Иссык-Куля и называется подхоз «Зеленый гай», местность Кой-Сары.

«Деревушка недалеко от Джергаланского залива, состоящая из 17 домов, которые расположены вдоль кристально чистого пруда. Там по вечерам собирается много детишек покататься на тарзанке под могучим деревом тал. Удивительное место сочетает в себе девственность природы и души добрых людей, живущих там», — написал Павел.

Сразу признаемся — мы смогли найти село Кашат только на Иссык-Куле. К сожалению, автор фотографий Мирлан Исаев не указал точное местонахождение айыла. Надеемся, что мы ничего не напутали.

Наши авторы, кстати, фотографируют не только красивые пейзажи. Некоторые, например, Наталья Азарова, обращают внимание и на более мелкие прекрасные детали, без которых никогда не составить цельной картины.

Завершим же мы наше путешествие по Иссык-Кулю еще одной фотографией Жумагуль Тентиевой. Ей она нам напомнила, что добраться до озера можно не только на машине.

Фото Жумагуль Тентиевой. Дорога на Иссык-Куль

Пожалуй, так внимательно Иссык-Кульскую область мы еще не изучали. Но, поверьте, мы опубликовали далеко не все фотографии, посвященные озеру. Оставим их пока про запас. А в следующий раз постараемся расширить географию. И, как всегда, в этом нам помогут наши неутомимые читатели.

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Обязательно укажите автора снимка или видео и место, где они сделаны. Если с ним связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Мы по воскресеньям публикуем подборки самых интересных фотографий и видео наших читателей на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!