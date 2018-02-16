По колено в грязи. Теперь из-за газификации в жилмассиве «Ак-Ордо»

В жилмассиве «Ак-Ордо» проводят под землей газопровод, из-за чего улицы стали непроходимыми от грязи. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Газификация — это хорошо, но работа на пересечении улиц Биримдик и Шамши ведется с нарушениями. Вырытые двухметровые рвы оставили на неделю. У нас почва глинистая, улица превратилась в болото. Только в прошлом году дороги щебнем немного выровняли. Восстановят ли газовщики улицу?» — спрашивает читатель.

«Кроме того, когда выкапывали рвы, газовщики частично открыли трубы водопровода. Мы остались без воды, потому что в −25 вода просто заледенела», — написал читатель.

Ранее читатели сообщали, что улица Мамбетова в микрорайоне «Восток-5» после ремонта стала непроходимой из-за грязи. В мэрии обещали, что с приходом тепла работы закончат.

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