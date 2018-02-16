По колено в грязи. Дорожники не успели доделать улицу в «Востоке-5» до холодов

Реконструкция дороги на улице Мамбетова в «Востоке-5» приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
По информации Управления капитального строительства мэрии, работы прекратились, потому что не удалось снести часть кафе «Инжир», попавшую под реконструкцию.
Еще 8 декабря часть кафе демонтировали, и при наступлении благоприятных погодных условий дорожные работы продолжатся, сообщили в пресс-службе.
Напомним, читательница сообщила, что улица Мамбетова в микрорайоне «Восток-5» после ремонта стала непроходимой из-за грязи.
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