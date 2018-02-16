16:06
-9
USD 68.05
EUR 85.01
RUB 1.20
Агент 024

По колено в грязи. Дорожники не успели доделать улицу в «Востоке-5» до холодов

Реконструкция дороги на улице Мамбетова в «Востоке-5» приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По информации Управления капитального строительства мэрии, работы прекратились, потому что не удалось снести часть кафе «Инжир», попавшую под реконструкцию.

Еще 8 декабря часть кафе демонтировали, и при наступлении благоприятных погодных условий дорожные работы продолжатся, сообщили в пресс-службе.

Напомним, читательница сообщила, что улица Мамбетова в микрорайоне «Восток-5» после ремонта стала непроходимой из-за грязи.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.

 
Ссылка:
просмотров: 571
Версия для печати
Материалы по теме
По колено в грязи. После ремонта улица в «Востоке-5» стала непроходимой
Дорожная ситуация в Бишкеке: за 20 секунд два грубых нарушения ПДД
Низко установленные знаки на улице Тыныстанова: все по правилам
Повод для проверки. Еще от одной стройки в Бишкеке разносится грязь
Парковка возле КГЮА: эвакуатор уехал, а нарушители остались
Как нельзя ездить по дороге с односторонним движением, показал водитель буса
Полностью затонированные автомобили безнаказанно ездят и в городе Ош
Столбы с тротуара в жилмассиве «Кок-Джар» перенесут. Когда, неизвестно
Станет ли депутатам стыдно? Школьников давят в маршрутках Бишкека
Летают днем и ночью. Жители недовольны гулом самолетов авиабазы в Канте
Популярные новости
&laquo;Агент 024&raquo;: В&nbsp;центре Бишкека в&nbsp;многоэтажном доме жгут резину «Агент 024»: В центре Бишкека в многоэтажном доме жгут резину
Аисты или цапли? Жители гадают, что за&nbsp;птицы прилетели в&nbsp;Бишкек Аисты или цапли? Жители гадают, что за птицы прилетели в Бишкек
В&nbsp;&laquo;Тунгуче&raquo; прямо в&nbsp;подъезде многоэтажного дома установили железную конструкцию В «Тунгуче» прямо в подъезде многоэтажного дома установили железную конструкцию
Мгновения жизни. Радуга над Бишкеком и&nbsp;цветок айгуль Мгновения жизни. Радуга над Бишкеком и цветок айгуль
Бизнес
Mega iTV: вся Олимпиада&nbsp;&mdash; на&nbsp;экране смартфона Mega iTV: вся Олимпиада — на экране смартфона
Купить смартфон в&nbsp;кредит стало еще проще! Купить смартфон в кредит стало еще проще!
Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии
Электронные кошельки с&nbsp;мобильного счета. Не&nbsp;надо бояться, нужно попробовать Электронные кошельки с мобильного счета. Не надо бояться, нужно попробовать