По колено в грязи. Дорожники не успели доделать улицу в «Востоке-5» до холодов

Реконструкция дороги на улице Мамбетова в «Востоке-5» приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По информации Управления капитального строительства мэрии, работы прекратились, потому что не удалось снести часть кафе «Инжир», попавшую под реконструкцию.

Еще 8 декабря часть кафе демонтировали, и при наступлении благоприятных погодных условий дорожные работы продолжатся, сообщили в пресс-службе.

Напомним, читательница сообщила, что улица Мамбетова в микрорайоне «Восток-5» после ремонта стала непроходимой из-за грязи.





