Поймали не всех. Спайсы рекламируют и в подъездах бишкекских домов

Несмотря на сообщения МВД, в Бишкеке вновь активизировалась реклама спайсов. Объявления появляются уже и в подъездах многоэтажек. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

По их данным, надписи появились в третьем микрорайоне столицы.

«Можно было бы не обратить внимание на объявление. Но подъезд чистый, на стенах нет ни одной надписи, кроме этой», — рассказал читатель.

Отметим, ранее МВД сообщило, что сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пресекли деятельность организованной группы, занимающейся изготовлением и распространением синтетических наркотиков.

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