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Агент 024

«Агент 024»: В Бишкеке по улице Тыныстанова спилили почти все деревья

«В Бишкеке по улице Тыныстанова от Московской до Боконбаева спилили почти все деревья», — сообщил читатель ИА «24.kg».

По его словам, работы ведут сегодня.

В муниципальном предприятии «Бишкекзеленхоз» объяснили вырубку зеленых насаждений реконструкцией дороги в рамках китайского гранта.

«С осени мы начали акцию по компенсационному озеленению тех улиц, которые прошли реконструкцию, реабилитацию и ремонт дорог. Весной продолжим работу. По Тыныстанова после завершения ремонта высадим крупномерные саженцы», — пояснили ИА «24.kg» в МП.

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