Смог в Бишкеке. Частные бани не могут проверить без заявления от жителей

Согласно закону о предпринимательстве, для внеплановой проверки частных бань необходимо письменное заявление от бишкекчан. Об этом сообщила со ссылкой на региональное управление по Бишкеку Государственной инспекции по экологической и технической безопасности пресс-служба мэрии.

По ее данным, после заявления Министерство экономики в течение одного рабочего дня выдает соответствующее разрешение на проверку малого и среднего бизнеса, коими считаются бани. Далее региональное управление в течение трех рабочих дней проводит проверку и выносит необходимое решение для устранения экологических нарушений.

Напомним, бишкекчане пожаловались на густой дым от частных бань в микрорайоне «Кок-Джар» и на улице Ибраимова.

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