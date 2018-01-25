02:31
-11
USD 68.41
EUR 84.42
RUB 1.21
Агент 024

Смог в Бишкеке. Частные бани не могут проверить без заявления от жителей

Согласно закону о предпринимательстве, для внеплановой проверки частных бань необходимо письменное заявление от бишкекчан. Об этом сообщила со ссылкой на региональное управление по Бишкеку Государственной инспекции по экологической и технической безопасности пресс-служба мэрии.

По ее данным, после заявления Министерство экономики в течение одного рабочего дня выдает соответствующее разрешение на проверку малого и среднего бизнеса, коими считаются бани. Далее региональное управление в течение трех рабочих дней проводит проверку и выносит необходимое решение для устранения экологических нарушений.

Напомним, бишкекчане пожаловались на густой дым от частных бань в микрорайоне «Кок-Джар» и на улице Ибраимова

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка:
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за яркой вывески магазина бишкекчане не могут спать
Последствия ремонта улицы Малдыбаева — ледяная горка вместо ступенек
Мэрия Бишкека проверит законность установки шлагбаумов на Политехнической улице
Весь район задыхается. Бишкекчане жалуются на частные бани
Жильцы домов в Бишкеке самовольно установили шлагбаумы
Фуры с углем на проспекте Чуй заняли целую полосу движения
Микроавтобус с сомнительными номерами ездит по Бишкеку
Тротуар в «Верхнем Джале» до весны засыпят щебнем
В микрорайоне «Восток-5» опасно накренился фонарный столб
Вводящие водителей в заблуждение знаки на проспекте Жибек Жолу заменили
Популярные новости
&laquo;Агент 024&raquo;: В&nbsp;10-м микрорайоне Бишкека парковку устроили прямо на&nbsp;тротуаре «Агент 024»: В 10-м микрорайоне Бишкека парковку устроили прямо на тротуаре
Бишкекчане будут вносить абонентскую плату за&nbsp;&laquo;Умный город&raquo; Бишкекчане будут вносить абонентскую плату за «Умный город»
Микроавтобус с&nbsp;сомнительными номерами ездит по&nbsp;Бишкеку Микроавтобус с сомнительными номерами ездит по Бишкеку
Мгновения жизни. Двойная радуга и&nbsp;зимнее солнце Иссык-Куля Мгновения жизни. Двойная радуга и зимнее солнце Иссык-Куля
Бизнес
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom