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Агент 024

Фуры с углем на проспекте Чуй заняли целую полосу движения

Ситуация с фурами с углем на пересечении проспекта Чуй и улицы Лермонтова не изменилась. Об этом сообщил читатель ИА «24.kg».

«Водители машин с углем практически парализовали движение по проспекту Чуй от Свердловской налоговой до улицы Лермонтова», — написал автолюбитель.

Напомним, об этой ситуации читатели сообщали в ноябре: «Стоянка фур с углем на проспекте Чуй (пересечение с улицей Лермонтова) стала обычной картиной. Они занимают всю правую полосу движения и тем самым не раз становились причиной ДТП, в том числе с жертвами».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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