Бишкекчане жалуются, что вместо горячей воды из кранов бежит холодная

Бишкекчане жалуются, что вместо горячей воды из кранов течет холодная. Об этом они написали в социальной сети Facebook.

«После 00.00 из крана с горячей водой идет холодная. У кого-нибудь происходит такое?» — спросила Альбина Долонова.

Еще несколько пользователей отметили, что приходится долго спускать воду, чтобы пошла горячая. С аналогичной ситуацией столкнулись жители 6-го микрорайона Бишкека.

В ОАО «Бишкектеплосеть» обещали ИА «24.kg» разобраться с каждым случаем индивидуально. Для этого специалистам необходимо знать адрес.