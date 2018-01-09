Умные счетчики продолжают неверно выставлять счета за электричество. Об этом сообщает пользователь Facebook Замира Сатыбалдиева.

Читайте по теме «Умные» счетчики в Кыргызстане научились обманывать хозяев

«Вроде, живем в стране, где много воды, электроэнергия своя. В частном секторе умные счетчики поставили. Это же просто обдираловка на ровном месте. 700 киловатт-часов по одной цене, свыше счетчик очень умно считает. Ежемесячно оплата за свет составляет минимум 9 тысяч сомов. Раньше без умного счетчика платили максимум 3 тысячи сомов. Умный тот, кто придумал такие счетчики», — написала она.

Прошлой зимой также возникли проблемы с работой умных счетчиков. Как пояснил ИА «24.kg» начальник отдела информационных технологий «Северэлектро» Ринат Казатов, большинство неточностей возникло в новогодние праздники, когда сеть была перегружена. Не исключено, что именно в этот момент показания потерялись в сети и не попали на сервер.