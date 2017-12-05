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Агент 024

Автолюбители заявили об ущербе от песка, которым «Тазалык» посыпает дороги

«Кто возместит ущерб, нанесенный песком с камнями от «Тазалыка?» — с таким вопросом обратились в ИА «24.kg» читатели.

«Сегодня утром на улице Ибраимова отлетел камень от впереди едущей машины и разбил лобовое стекло, которое я поменял в начале осени. Песок, которым посыпаются дороги, не соответствует ГОСТам. Есть запись с видеорегистратора, на ней отчетливо слышен звук удара, но не видно самой трещины» , — написал один автолюбитель.

«Вчера у товарища камень из-под встречного авто на проспекте Мира разбил лобовое», — написал другой читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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