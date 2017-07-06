Водитель грузового буса намеренно сбил велосипедиста. Его ищут

5 июля неизвестный водитель грузового буса два раза намеренно переехал велосипедиста. Об этом пишут пользователи в социальной сети Facebook. Уточняется, что ДТП произошло на трассе вблизи международного аэропорта «Манас».

Пострадавший госпитализирован в БНИЦТО прибывшей на место бригадой скорой помощи.

По информации пользователя, велосипедиста сбил водитель на оранжевом грузовом бусе без стекол. Примерные номера: 448, 4448, 6248. Водитель — азиат, смуглый, плотного телосложения.

Ведутся поисково-следственные работы. Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией, обращаться в дежурную часть ГУВД Бишкека по телефонам: 0312 43-71-68, 0312 43-71-75 или 102.