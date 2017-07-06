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Агент 024

Водитель грузового буса намеренно сбил велосипедиста. Его ищут

5 июля неизвестный водитель грузового буса два раза намеренно переехал велосипедиста. Об этом пишут пользователи в социальной сети Facebook.  Уточняется, что ДТП произошло на трассе вблизи международного аэропорта «Манас».  

Пострадавший госпитализирован в БНИЦТО прибывшей на место бригадой скорой помощи. 

По информации пользователя, велосипедиста сбил водитель на оранжевом грузовом бусе без стекол.  Примерные номера: 448,  4448,  6248.  Водитель — азиат, смуглый, плотного телосложения.  

Ведутся поисково-следственные работы. Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией, обращаться в дежурную часть ГУВД Бишкека по телефонам:  0312 43-71-68,  0312 43-71-75 или 102.
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