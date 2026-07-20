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Реконструкция Дубового парка: вместо новых деревьев началась стройка павильонов

В Дубовом парке Бишкека в рамках анонсированной городскими властями реконструкции началась установка павильонов. Об этом сообщил читатель.

По его словам, мэрия обещала заменить старые деревья на новые, высадить кустарники и другие новые насаждения, но вместо этого здесь возводят сразу несколько павильонов.

«Слов нет. Все аллеи забили комками, я посчитал, на участке менее гектара — 15 комков и фудтраков, еще два кафе в пятидесяти метрах друг от друга. Но этого чиновникам мало, теперь они вместо зелени еще и стройку затеяли — кучу павильонов возводят», — написал он.

По его словам, стройка идет впритык к павильону «Ак-Суу».

Напомним, муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» благоустраивает Дубовый парк почти за 40 миллионов сомов. При этом тендер был объявлен лишь в конце июня. Подрядчик должен провести комплексное обновление территории и проложить новую систему полива. Все работы необходимо закончить в течение 30 календарных дней после подписания договора.

Подписан ли документ, мэрия не проинформировала.

«Мы хотим оставить будущим поколениям зеленый город, чтобы будущие мэры занимались уже другими задачами, а не решали проблемы, которые достались нам», — ранее заявлял мэр города Айбек Джунушалиев, комментируя реконструкцию Дубового парка.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/382237/
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