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Пруд без воды и разбитые фонари: что происходит в парке имени Ататюрка

Не успели бишкекчане порадоваться обновленному парку имени Кемаля Ататюрка и красивому ночному освещению, как часть инфраструктуры постарадала от рук вандалов. Житель Бишкека показал состояние недавно созданного пруда в обновленном парке. По его словам, водоем до сих пор остается без воды, а часть новых фонарей около перил пруда уже разбита.

«Вот в таком состоянии сейчас находится водоем в обновленном парке имени Ататюрка. Не успели завершить работы, как вандалы уже сломали новые светильники. И воды в пруду до сих пор нет. Почему так? Неизвестно», — недоумевает бишкекчанин.

По его мнению, подобные случаи вандализма сводят на нет усилия по благоустройству городских парков.

Напомним, специально для водоема пробурили две скважины и системы полива. Общая протяженность арычной системы увеличили до около 4,5 километра. Все это, по мнению подрядной организации, занимающейся реконструкцией зеленой зоны отдыха, поможет решить проблему нехватки воды в жаркие месяцы. Полное открытие парка для посетителей намечено на конец лета.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/382214/
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