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Частную школу, где ученики не могут получить документы, проверяет ГКНБ

Частную школу «Жаны билим» Кара-Суйского района Ошской области, где ученики 9-го класса не могут получить свидетельства об основном общем образовании, проверяет ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в районном отделе образования.

По словам представителя районо Талантбека Эмилбек уулу, Министерство просвещения также ведет работу, справки об итогах проверки пока еще нет.

«Школа получила лицензию 27 апреля 2026 года, нам ее предоставили 12 мая. По базе данных там на заочной форме обучается 2,5 тысячи детей. Из них только 159 относятся к нашему району, остальные — из других регионов, Бишкека, Оша и так далее», — сказал он.

Ранее одна из родильниц пожаловалась, что у детей возникли проблемы с дальнейшим поступлением в колледжи — их не принимают без документов об окончании 9-го класса. 

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/381566/
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