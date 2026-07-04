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Агент 024

Жители Манаса жалуются на токсичную свалку рядом с жилыми домами

Жители города Манаса пожаловались на свалку и регулярное сжигание отходов рядом с жилыми домами. Они обратились в 24.kg с просьбой придать огласке сложившуюся ситуацию.

По словам горожан, на территории, где расположены автомастерские, цеха и склады, образовалась несанкционированная свалка. Кроме того, там регулярно сжигают отходы, в том числе автомобильные покрышки, пластик и промасленную ветошь.

«Рядом находятся жилые дома. Люди вынуждены дышать едким черным дымом, открыть окна невозможно. На замечания жителей работники не реагируют», — сообщили обратившиеся.

Они также отмечают, что в 200-300 метрах от предполагаемого источника дыма находятся новое здание мэрии Манаса, управление ГКНБ, городские кафе и аэропорт.

Жители просят компетентные органы провести проверку территории, дать правовую оценку происходящему и принять меры по ликвидации свалки. 

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/380727/
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