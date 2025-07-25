Жители дома «Байчечекей» требуют вернуть им отнятую детскую площадку

В редакцию 24.kg обратились жители дома № 29 по проспекту Чингиза Айтматова, внизу которого ранее был расположен знаменитый детский мир «Байчечекей».

Жители этого дома, построенного в 1980 годы, рассказывают, что уже не в первый раз сталкиваются с попыткой отобрать у них часть придомового участка.

По их словам, городские власти незаконно, без ведома владельцев квартир, передали под строительство многоэтажки участок, расположенный во дворе дома, где ранее была спортивная и детская площадки. Хотя это произошло еще в 2005 году, они узнали о том, что лишились участка только в 2018 году, когда возле их дома началось строительство 13-этажного здания.

Фото жителей дома №29. Зеленым выделен участок, отданный под строительство дома

Уже восьмой год собственники квартир пытаются добиться справедливости в разных государственных инстанциях. Они заявляют, что из-за связей строительной компании с чиновниками, все решения принимаются не в пользу простых граждан. Поэтому жители дома обратились к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой вмешаться в ситуацию.

«Наш участок отняли у нас незаконно, с грубейшими нарушениями Земельного кодекса. Еще в 1971 году был отвод земли Фрунзенским городским исполнительным комитетом для нашего дома. После завершения строительства нам был выдан государственный акт на бессрочное пользование нашей территорией. На этой территории была детская площадка. Отняли ее без судебных разбирательств и согласия собственников. Вице-мэр города Бишкек повторяет слова застройщика Канышай Джумагуловой, что это не наша земля, это принадлежало УКС. Но УКС никак не может быть собственником земли. УКС — это строитель. Как можно было допустить строительство 13-этажного дома без парковки, без детской площадки? Пожарные разрывы и санитарные нормы нарушены», — говорит жительница дома Жамиля Дуйшебаева.

Другой собственник квартиры в доме № 29 Айназар Атилов рассказал, что за эти годы обращался в различные государственные органы и многие на словах поддерживают позицию местных жителей, считая строительство незаконным. Но тем не менее вопрос не решается.

«Куда мы только ни обращались. И нам все говорили, что строительство незаконно: «Вы правы, закон на вашей стороне». Мы обращались в мэрию, прокуратуру, даже в Совет безопасности. Тогда его возглавлял Марат Иманкулов. Я лично заходил к нему в кабинет. Сейчас он государственный секретарь. Тогда он пообещал решить вопрос, потому что нужно все делать для будущего детей. Да и многие чиновники, которые приходили к нам, обещали решить этот вопрос. Но поскольку чиновники часто меняются, до сих пор наш вопрос не решен», — отметил мужчина.

Гульгаакы Исакова, которая тоже проживает в этом доме, считает, что застройщика поддерживает кто-то из числа высокопоставленных чиновников.

Жители просят Камчыбека Ташиева решить проблему и отмечают, имеют на руках все правоустанавливающие документы, с которыми готовы ознакомить главу ГКНБ во время личного приема.

По словам обратившихся, строительством дома занимается стройкомпания «Ала-Тоо Пегас». Согласно реестру Минюста, директором компании является Элчибай Сатаров. Канышай Джумагулова же, которую упоминают жители дома, — директор ОсОО «Курманбек Ата», которое занимается производством электроэнергии.

Редакция 24.kg готова предоставить возможность прокомментировать ситуацию второй стороне этого дела.

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