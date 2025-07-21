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Ночь без сна. Бишкекчане жалуются на шум стихийной стоянки

В Бишкеке жители дома по улице Виноградной, 1/9 жалуются на шум от ночных погрузок автомобилей, предназначенных для отправки в другие страны. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По словам жителей, прилегающая улица Исакеева стала площадкой для постоянных перегрузок. Ночью сюда съезжаются фуры и грузовики с прицепами.

«Эту часть оккупировали стихийные стоянки привозных авто. Каждую ночь под окнами наших домов стоит нестерпимый шум. Водители фур гремят креплениями, орут и перекрикиваются друг с другом. Все это продолжается постоянно», — рассказывает читатель.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/336925/
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