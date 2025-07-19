В государственном природном парке «Чон-Кемин» вырубят деревья, поскольку они мешают линии электропередачи. Об этом 24.kg сообщили представители ГПП.

Отметим, что читатели поинтересовались, почему часть зеленых насаждений пронумерована.

«Все работы проводятся законно. Есть письмо от энергетиков от 21 апреля 2025 года с просьбой оказать содействие по проведению вырубки деревьев. Там проходит линия 10 киловольт. Весной из-за сильного ветра деревья упали на столбы, и жители села Ак-Тюз на три дня остались без света. Когда Академия наук даст заключение, мы уберем деревья — всего около 240 штук, в том числе берез и елей», — пояснили в ГПП «Чон-Кемин».

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