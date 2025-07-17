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Агент 024

Детсад за 86 миллионов сомов стоит пустой в селе Александровка Чуйской области

Детский сад, построенный на государственные деньги в селе Александровка Чуйской области, не работает. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

На фото и видео, присланных читателем, в здании детсада нет признаков детей или работников.

«Все были рады, начали записывать в садик детей, но почему-то до сегодняшнего дня он ни один день не работал. Мы не можем понять почему? Спрашивали у руководства айыл окмоту — молчат, спрашивали у акима района — молчит, а ведь не за копейки построили. Там сейчас нет сторожа, ночью молодежь собирается, ни дай Бог завтра что-нибудь сломают. Почему местные власти не открывают садик? Ведь село Александровка большое, и ни одного садика нет, а тут построили, но до сих пор он не работает», — удивляются жители.

читателей 24.kg
Фото читателей 24.kg. Детский сад в селе Александровка
В декабре 2024 года пресс-служба Жогорку Кенеша сообщала, что строительство детского сада в селе Александровка завершили на 95 процентов. Его сметная стоимость составила 86 миллионов сомов.

пресс-службы Жогорку Кенеша
Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Чиновники в детском садике села Александровка, декабрь 2024 года

Глава Мин-Булакского айыльного аймака Бакыт Алыбеков тогда просил предоставить преференции от Минфина на три года, так как для найма руководителя и воспитателей детского сада необходимо 5,5 миллиона сомов, а таких средств в местном бюджете нет.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/336540/
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