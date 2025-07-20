Река Турген и озеро Сон-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сейчас самый пик пляжного отдыха на Иссык-Куле, поэтому сегодня у нас много озера, а также его окрестностей.

Сразу отправляемся на Иссык-Куль. Сначала на менее людный и освоенный южный берег. В Каджи-Сае свою фотографию сделал Гулчоро Байзаков.

Фото Гулчоро Байзакова. Южный берег, Каджи-Сай

Движемся дальше по южному берегу до села Кызыл-Суу. Фотографии там сделал один из постоянных наших авторов Василий Павлов.

Фото Василия Павлова. Южный берег, село Кызыл-Суу

В 25 километрах от Каракола находится долина Кок-Жайык. Там побывал и сделала фотографии Дамель Исмаилова.



























Фото Сергея Ханова. Бостери, 14 июня

«Хочу поделиться красотой нашей страны и предложить фотографии, сделанные на берегах озера Сон-Куль», — написал гид и краевед Александр Сухарев.









Завершим наше путешествие на юге республики — в Алайской долине. В районе села Чон-Каракол свое видео снял Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли порадовать вас интересными фотографиями и видео. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. Сдать это просто.

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