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Агент 024

Врач просит решить вопрос о спорной земле на пристройку к поликлинике Таш-Добо

Фото читателя 24.kg. Старое здание ГСВ в Таш-Добо

В селе Таш-Добо (Воронцовка) старое здание Группы семейных врачей остро нуждается в новой пристройке, однако подготовку к ее строительству приостановили из-за затяжных переговоров о спорной земле. Об этом 24.kg написал врач ГСВ села Таш-Добо.

«Здание старое, со времен царя Гороха, нет отопления, условий для работы, скорой помощи нет, она только в селе Арашан», — сообщил доктор.

В соседнем селе Арашан есть Центр общеврачебной практики, он находится в 7 километрах от села Таш-Добо.

«Говорили, что за 6-7 месяцев могут с нуля построить новое современное здание ГСВ в Таш-Добо и оснастят современной аппаратурой, даже территорию для этого расчистили. Но оказывается, земля спорная с кампусом КГМА. Приезжали из министерств, обещали вопрос решить, но никаких сдвигов. В селе 9-10 тысяч человек, если бы решили вопрос, выиграли бы только наши граждане», — написал врач.

Посетители поликлиники в отзывах 2ГИС также жалуются на отсутствие оборудования и необходимость ремонта здания.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/336125/
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