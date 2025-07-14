Врач просит решить вопрос о спорной земле на пристройку к поликлинике Таш-Добо

В селе Таш-Добо (Воронцовка) старое здание Группы семейных врачей остро нуждается в новой пристройке, однако подготовку к ее строительству приостановили из-за затяжных переговоров о спорной земле. Об этом 24.kg написал врач ГСВ села Таш-Добо.
«Здание старое, со времен царя Гороха, нет отопления, условий для работы, скорой помощи нет, она только в селе Арашан», — сообщил доктор.
В соседнем селе Арашан есть Центр общеврачебной практики, он находится в 7 километрах от села Таш-Добо.
Посетители поликлиники в отзывах 2ГИС также жалуются на отсутствие оборудования и необходимость ремонта здания.
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