Закаты на Иссык-Куле и в Сокулуке. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Погуляем по Аламединскому ущелью, полюбуемся закатами в Сокулуке и на Иссык-Куле, а также заглянем далеко на юг республики — в Алайский район.

Выбираемся из Бишкека в Аламединское ущелье. Там в начале лета сделал свои фотографии Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki). «Впереди гора, у ее подножия спрятан водопад, справа от нее виднеется Ат-Джайлоо», — написал он о снимках.

Теперь вместе в Сонунбеком Мурзабековым полюбуемся закатом в Сокулукском районе.

И его можно сравнить с закатом на Иссык-Куле, который увидел и запечатлел наш постоянный автор Сергей Ханов.

Отправляемся в Тюп, где свою фотографию на пляже сделал Гулчоро Байзаков.

Фото Гулчоро Байзакова. Общественный пляж в селе Тюпе

Долина Кок-Жайык находится в 25 километрах от Каракола. Туда нас позвала Дамель Исмаилова.

Остаемся на южном берегу Иссык-Куля, в Джети-Огузском районе. Таким озеро увидел Василий Павлов.

Двигаемся в Джалал-Абадскую область. «Камень Женское счастье, по дороге к озеру Сары-Челек. По преданию, женщина, прикоснувшись к камню, загадывает желание, которое непременно сбудется», — написала о своей фотографии Диляра Альмеева.

Завершим наше путешествие в Алайской долине. Видео в районе села Булолу снял Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы смогли вас удивить. Кстати, если вы любите фотографировать или снимать видео во время путешествий по Кыргызстану, то вы можете стать одним из авторов нашей рубрики. Сделать это просто.

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